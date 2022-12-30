Українським біженцям пояснили, як повернутися додому без паспорта

Українські біженці, які перебувають в інших країнах, можуть повернутися в Україну без закордонного паспорта. Для цього потрібно оформити посвідчення особи на повернення.

Йдеться про громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що для повернення в Україну через Німеччину можна лише у межах транзитного перельоту з країни видачі посвідчення в Україну без залишення транзитної зони аеропорту, тобто без перетину німецького державного кордону.

Своєю чергою Польща вимагає українців додатково оформити транзитну візу. Якщо біженець прямує на територію країни з Литви, Білорусі, або держав, де відсутня польська дипломатична місія та неможливо оформити візу, питання пропуску розглядатиметься комендантом Прикордонної служби.

Територію Болгарії можна буде проїхати з посвідченням та проставленою транзитною візою.

Румунія дозволяє їхати транзитом в Україну із "білим паспортом" без візи.

Туреччина дозволить перетнути кордон з південних та східних країн з посвідченням особи на повернення в Україну. Проте із країн ЄС в Туреччину зараз не можна в'їхати із цим документом.

Нагадаємо, в Україні розширили права виїзду за кордон осіб з обмеженими можливостями.

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