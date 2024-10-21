Українським пенсіонерам підвищать пенсії: коли та кому

У 2025 році українських пенсіонерів очікує двоетапне підвищення виплат, про що повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону. План передбачає традиційну березневу індексацію та додаткове збільшення пенсій влітку для окремих категорій громадян.

Незважаючи на скорочення бюджетного трансферту, міністерство запевняє, що коштів для проведення індексації достатньо. Жолнович відзначила позитивну динаміку у сплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ), наголошуючи на важливості його легальної сплати для забезпечення пенсійних виплат.

Літнє підвищення пенсій пов'язане з очікуваною пенсійною реформою, яка наразі перебуває на стадії доопрацювання та потребує схвалення Верховною Радою. За словами міністерки, найбільше виграють від цих змін пенсіонери з тривалим стажем виходу на пенсію. Розмір підвищення залежатиме від індивідуальних показників сплаченого ЄСВ та трудового стажу.

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Жолнович також запевнила, що реформа не передбачає зменшення високих пенсій: "Нікому нічого не зменшать. Ті, хто мають великі пенсії, отримають на своєму рівні, ми не можемо зменшувати".

Таким чином, уряд прагне збалансувати пенсійну систему, забезпечуючи справедливе підвищення виплат з урахуванням індивідуального внеску кожного пенсіонера.

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