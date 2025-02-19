Українським водіям загрожує 3400 грн штрафу за несвоєчасну заміну прав: кого можуть покарати

В Україні водійське посвідчення оформлюється строком на 30 років, і багато хто не приділяє уваги його своєчасній заміні. Однак є випадки, коли оновлення документа є обов’язковим у визначені законом терміни. Якщо цього не зробити, водію може загрожувати штраф у розмірі 3400 грн.

Одна з головних підстав для термінової заміни водійського посвідчення — зміна особистої інформації. У разі зміни прізвища, імені або по батькові водій повинен оновити документ. Найчастіше з цим стикаються жінки після укладення шлюбу, проте багато хто не поспішає звертатися для переоформлення прав, пише UAportal з посиланням на "Твоя машина".

Відповідно до українського законодавства, водій повинен замінити посвідчення протягом 10 днів після зміни особистих даних. Якщо ж він продовжить керувати транспортним засобом із застарілою інформацією, це вважатиметься порушенням, за яке передбачено штраф у розмірі 3400 грн.

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Процес заміни водійського посвідчення став значно простішим. У МВС України наголошують, що подати заявку можна:

скориставшись застосунком Дія – без особистого відвідування сервісного центру;

дистанційно, оформивши доставку нового документа поштою.

Ці онлайн-сервіси допомагають уникнути черг і значно спрощують процедуру.

Аби уникнути штрафів і можливих проблем під час керування авто, водіям слід вчасно оновлювати посвідчення у разі зміни особистих даних. Завдяки цифровим сервісам процес заміни займає мінімум часу, а отримати новий документ можна без необхідності відвідувати сервісний центр.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який штраф за непристебнутий ремінь загрожує українським водіям у 2025 році.

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