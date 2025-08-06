Українським жінкам платять помітно менше, ніж чоловікам: на скільки великий зарплатний розрив

Жінки в Україні стикаються з суттєвим розривом в оплаті праці – їхній середній заробіток на 18,6% нижчий, ніж у чоловіків. Це означає, що для досягнення аналогічного рівня доходу їм доводиться працювати більше.

Протягом життя це накопичується у додаткові 6,5 років трудової діяльності. Про це повідомили в Управлінні інспекційної діяльності Вінницької області, посилаючись на офіційні дані уряду України.

Щоб повністю ліквідувати гендерний розрив в оплаті праці, Україні, за різними оцінками, може знадобитися більше століття. Втім, уже зараз країна робить конкретні кроки у цьому напрямку. Зокрема, впроваджено Національну стратегію з подолання нерівності в заробітній платі між жінками та чоловіками, яка передбачає зменшення цього розриву до 13,7% до 2030 року.

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Що відбувається на українському ринку праці

Жінки на ринку праці стикаються з низкою викликів, серед яких – переважна зайнятість у галузях із невисоким рівнем оплати, таких як доглядова сфера, освіта та охорона здоров’я. Крім того, їм складніше просуватися по кар’єрній драбині, що обмежує доступ до керівних посад і, відповідно, до вищих заробітків.

У промисловому секторі, де домінують чоловіки, середня зарплата жінок на 25% нижча. Ще більший розрив спостерігається у фінансовій та страховій галузях – там жінки отримують на 31,5% менше. У сферах культури, спорту, розваг, а також у кур’єрських та поштових службах, різниця в оплаті сягає третини — жінки заробляють значно менше, ніж їхні колеги-чоловіки.

"Така ситуація не тому, що жінки не хочуть працювати. Багато жінок втрачають роботу внаслідок вагітності та догляду за дитиною, оскільки за цей час втрачають навички й вже не можуть повернутися до роботи. В умовах війни ця ситуація загострюється, бо особливо в прифронтових містах бути з дитиною – це не примха, банально школи та садочки не працюють або працюють в обмеженому форматі, а приватні коштують занадто дорого", – підкреслюють в управлінні інспекційної діяльності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які "чоловічі" посади пропонують жінкам українські роботодавці.

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