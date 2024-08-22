Українську родину з дітьми депортували з Німеччини: що стало причиною

На кордоні між Німеччиною та Польщею, поблизу Франкфурта-на-Одері, була депортована велика українська родина з маленькими дітьми.

Про це інформує видання BILD.

Повідомляється, що 31 річний водій з України керував авто з польською реєстрацією, коли його зупинили німецькі правоохоронці. Він пред’явив їм дійсний закордонний паспорт. Разом з ним у транспортному засобі перебувало ще семеро пасажирів – це була одна українська родина, до складу якої входило ще сім осіб віком від 3 до 46 років. Однак виявилося, що у них при собі не було жодних документів, які дозволяють перетинати кордон або перебувати в Німеччині.

Згідно з повідомленнями преси, цю групу осіб доставили до поліцейського відділку для подальшого розслідування обставин їх незаконного в’їзду та перебування в країні. Водія звинуватили у нелегальному перевезенні іноземців. В результаті, всіх восьмеро членів сім’ї депортували до Польщі. Деталі про те, які саме документи, були відсутні в українців, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше в Німеччині розглядали можливість припинення виплат державної підтримки безробітним українським біженцям через недостатній стимул до знаходження роботи. Федеральний уряд має намір ввести більш суворі правила, щоб мотивувати людей до працевлаштування.

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