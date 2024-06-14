Українцям відправлятимуть повістки на пошту: за яких умов вона вважатиметься врученою

В Україні після 16 липня повістки можна буде надсилати звичайною поштою. У цей день спливає встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, як працюватиме механізм. Наразі повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто про отримання, повідомляє ТСН.

Однак вже після 16 липня алгоритм вручення повісток поштою зміниться.

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"Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, або вона повертається і таким чином знову ж таки вважається, що вона була доправлена... Якщо людини не було фізично на місці і повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення", – пояснив речник Міноборони.

Додамо, повістка, яку залишать у дверях, не вважатиметься законно врученою. Втім, повістку вважатимуть врученою, якщо її вручать особисто людині, якої вона стосується.

Крім того, на ній потрібно поставити підпис про отримання. Інакше – цей документ не матиме юридичної сили.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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