Українцям виплачуватимуть до 1 млн грн допомоги: хто зможе отримати кошти

В Україні функціонує програма одноразової грошової допомоги для військових та цивільних осіб, які постраждали внаслідок бойових дій. Відповідно до чинної урядової постанови, фінансова підтримка надається як травмованим, так і родинам загиблих.

Міністерство соціальної політики інформує, що кошти виплачуються постраждалим внаслідок обстрілів, вибухів чи бойових дій, а також членам сімей загиблих. Про це пише сайт "Експерт".

Допомогу можуть отримати:

цивільні та військові, які отримали поранення, контузії або травми;

особи з інвалідністю, спричиненою ворожими діями;

родичі, які втратили своїх близьких під час війни.

Сума виплат складає:

1 000 000 грн – у разі смерті;

800 000 грн – для осіб з інвалідністю І групи;

500 000 грн – для осіб з інвалідністю ІІ групи;

200 000 грн – для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

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Заяву можна подати:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;

онлайн через портал ПФУ або застосунок "Дія" (після інтеграції).

До заяви необхідно додати:

документи, що підтверджують поранення або смерть (МСЕК, довідки, витяги);

документи, що підтверджують особу та родинні зв’язки (для родичів загиблого).

Окрім фінансової допомоги, постраждалі мають право на медичну та психологічну реабілітацію, отримання засобів для відновлення функцій, компенсацію за втрату майна, а також можливість отримати направлення на санаторне лікування. Усі ці процеси організовуються через Національну систему обліку постраждалих, і в найближчому майбутньому планується запуск електронного реєстру для зручнішого доступу до підтримки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які виплати мають право військові, які втратили працездатність та як їх оформити.

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