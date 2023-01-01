Українцям дали поради, як платити менше за воду

Аби не було скрутно оплачувати комунальні послуги, особливо за воду, потрібно звикати економити на її споживанні. Зменшити плату за постачання води можна змінивши свої старі звички.

Фахівці радять найперше встановити лічильники: за їх відсутності людина платить за 350 літрів води на добу за одну особу, хоча насправді витрачає до 150 літрів. Є ще кілька способів скоротити комунальні платіжки.

У середньому одна людина витрачає від 200 відер води на місяць. Що цікаво, 4% з використаних літрів ми витрачаємо на пиття та приготування їжі. Решту ж витрачаємо це прання, миття посуду, ванні процедури та туалет.

Тож, можна значно економити, якщо під час чищення зубів, або під час гоління закривати кран, аби вода не текла постійно. Таким чином вдасться зекономити до 45 літрів води за 5 хвилини.

Економити можна і під час миття посуду. Його не обов'язково мити та полоскати під проточною водою, для цього можна використати глибоку миску.

Експерти з економії також повідомили, що варто відмовлятися від прийому ванни, надаючи перевагу душу. І час перебування під душем теж варто скоротити, особливо, якщо у воду нагріває бойлер. Тоді ви можете заощадити й на електриці. Під час душу витрачається приблизно 100 літрів води, коли для прийому ванної необхідно води у два рази більше. Впродовж місяця так можна зекономити до 500 літрів води.

У туалеті змивати можна з відра, бо за одне змиття витрачається до 10 літрів води. А якщо змивати з ківшика, то ви зекономите й на каналізації, якщо немає центральної, а доводиться користуватися послугами асенізатора.

Також є наступні способи економії води:

Сантехніка має бути справною, аби крани не прокрапували та не протікали.

На унітазі варто встановити бачок, який має два режими зливу.

У ванній і на кухні варто встановити змішувачі та розсіювачі-аератори.

Посудомийну і пральну машини потрібно завантажувати по максимуму.

Для миття овочів та фруктів користуйтеся мискою.

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