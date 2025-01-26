Українцям загрожує втрата пенсії: ключові причини та алгоритм відновлення

У 2025 році частина українських пенсіонерів ризикує втратити право на пенсійні виплати. Це може статися як через дії самих отримувачів, так і через обставини, на які вони не мають впливу.

Пенсійний фонд України виділив чотири основні підстави, через які пенсії можуть перестати нараховуватися. Про це йдеться на офіційному сайті.

Пенсійні виплати можуть бути призупинені відповідно до положень закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за такими причинами:

Якщо пенсію було призначено на основі неправдивих або недостовірних документів.

У разі смерті пенсіонера.

Якщо пенсіонер не отримував пенсійних виплат протягом шести місяців.

У разі переїзду пенсіонера до країни, з якою Україна не має угоди про пенсійне забезпечення.

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Зазначається, що виплати можна відновити, звернувшись із відповідною заявою до державного органу. Це можна зробити особисто або, за необхідності, надіслати документи поштою, якщо пенсіонер тимчасово перебуває за кордоном.

Як відновити пенсійні виплати

Для поновлення пенсійних виплат, згідно з інформацією Пенсійного фонду, необхідно подати заяву до відповідного органу. Це можна зробити особисто або надіслати документи поштою, якщо пенсіонер тимчасово перебуває за межами України.

У разі подання заяви поштою необхідно додати такі документи:

копію документа, що підтверджує отримання тимчасового захисту чи статусу біженця, а також реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном;

оригінал документа, який засвідчує, що пенсіонер живий (його можна отримати у дипломатичних установах України за кордоном);

копію паспорта громадянина України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні незабаром проведуть масштабне підвищення всіх пенсій.

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