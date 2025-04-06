Українцям можуть донарахувати до 4 000 грн за світло: кого торкнеться

Деяким українцям доведеться заплатити додаткові кошти за світло.Так, крім оплати за спожиту електроенергію, громадянам можуть виставити ще один рахунок – майже на 4 тисячі гривень.

Це стосується ситуацій, коли споживачам була відключена електроенергія. Дане обмеження може загрожувати не лише через прострочену оплату, а й з інших підстав. У деяких ситуаціях відновлення підключення до мережі ляже на плечі самих споживачів і коштуватиме 3 950 гривень. Про це пише сайт "На пенсії".

Читайте також: Тариф на електроенергію з 1 травня: скільки коштуватиме 1 кВт*год для українців

За яких обставин споживачам можуть відключити електроенергію

Як зазначається, у 2025 році електропостачання можуть припинити у таких випадках:

якщо споживач не допускає працівників до лічильників для проведення перевірки;

у разі закінчення строку дії, розірвання або відсутності укладеного договору між споживачем та оператором системи розподілу чи постачальником електроенергії.

Відновлення подачі електроенергії може тривати від трьох до п’яти днів. Щоб не стикатися з додатковими витратами та незручностями, фахівці радять вчасно дотримуватись усіх необхідних умов.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що тарифи на комунальні послуги можуть змінитися.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!