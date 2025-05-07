Українцям назвали 20 пільг для УБД, про які більшість не знає

Особи, які отримали офіційний статус учасника бойових дій, мають право користуватися низкою державних пільг. До них їх числа належать соціальні, медичні, трудові та транспортні пільги.

Військовослужбовці можуть оформити статус УБД, що відкриває доступ до різноманітних видів підтримки від держави. Про це повідомляє UAportal із посиланням на Міністерство оборони.

Медичне забезпечення:

Отримання безкоштовних лікарських засобів, медичних виробів, імунобіологічних препаратів за призначенням лікаря;

Пільгове право на першочергове безоплатне зубне протезування (крім виробів із коштовних металів);

Можливість безкоштовного санаторно-курортного лікування або виплата компенсації за його вартість;

Збереження права на обслуговування в госпіталях і поліклініках після виходу на пенсію чи при зміні місця роботи;

Пріоритет у наданні медичних послуг у лікарнях та аптеках, а також першочергова госпіталізація;

Обов’язкове щорічне медичне обстеження та диспансеризація за участі профільних фахівців.

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Житлові та комунальні пільги:

Зменшення квартирної плати на 75% (у межах 21 м² на людину та додатково 10,5 м² на сім’ю);

Компенсація 75% вартості спожитих комунальних послуг і газу в межах середньостатистичних норм;

Знижка 75% на вартість палива для осель, не підключених до системи центрального опалення;

Пільга в 20% на встановлення домашнього телефону та 50% – на щомісячну абонплату;

Переважне право на отримання житла для тих, хто перебуває в черзі на покращення житлових умов;

Пріоритетний вступ до житлово-будівельних і гаражних кооперативів, садівницьких об’єднань, а також перша черга на придбання будівельних матеріалів.

Транспортні пільги:

Право на безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті (окрім таксі) за умови пред’явлення відповідного посвідчення;

Можливість безкоштовно скористатися всіма видами транспорту один раз на два роки або отримати 50% знижку на одну поїздку щороку.

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Трудові пільги:

Можливість самостійно обирати зручний період щорічної відпустки та отримувати додаткові 14 днів оплачуваної відпустки щороку;

Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середнього заробітку незалежно від трудового стажу;

Переважне право на збереження робочого місця при скороченні штату, а також на працевлаштування у разі ліквідації організації чи підприємства.

Інші соціальні гарантії

Окрім основних пільг, учасники бойових дій мають право на низку додаткових соціальних переваг, зокрема:

Щорічне отримання одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України;

Пріоритетне надання послуг у сферах побутового обслуговування, громадського харчування та транспорту;

Надбавка до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

Компенсація витрат на догляд, якщо особа не може отримувати послуги у державних закладах соціального захисту;

Звільнення від сплати податків, мит, зборів та інших обов’язкових платежів до державного бюджету.

Крім того, держава гарантує учасникам бойових дій та їхнім дітям цільову підтримку для здобуття професійної, фахової передвищої чи вищої освіти у закладах освіти державної або комунальної форми власності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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