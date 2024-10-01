Українцям назвали регіони, в яких буде найважча ситуація зі світлом цієї зими

Енергетична інфраструктура України зазнала серйозних пошкоджень через масовані удари з боку Росії, що спричинить значний брак електроенергії в зимовий період, особливо у східних регіонах.

В інтерв'ю для "Новини.LIVE" про це повідомила Інна Совсун, яка є членом комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства.

Читайте також: Цілодобове світло без відключень: яке рішення вигадав українець у своїй квартирі

Совсун підкреслила, що внаслідок російських обстрілів найбільше пошкодженої генерації знаходиться на сході України. Вона акцентувала увагу на тому, що дві ключові електростанції розташовані на заході країни, і головне завдання – забезпечити електропостачання для східних регіонів. Проте через пошкодження ліній передачі може скластися ситуація, коли електроенергія є, але немає можливості доставити її до Харкова, що спричинить нерівномірний розподіл електроенергії між різними областями.

Також вона зазначила, що ситуація з електропостачанням у Запоріжжі залишається складною через постійні атаки об'єктів енергетичної інфраструктури. Вона звернула увагу на те, що місцева влада може вжити лише обмежених заходів, таких як встановлення турбін для забезпечення енергією критично важливих об'єктів. Для Харкова це питання є особливо важливим, оскільки існує значна ймовірність, що, попри наявність електроенергії в країні, її доставка до міста може бути неможливою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українців торкнеться новий тариф на електроенергію з 1 жовтня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!