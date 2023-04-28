Українцям пояснили, як зміняться пенсії з 1 травня

В Україні провели масштабний перерахунок пенсії у березні та квітні. Зокрема, виплати підвищили пенсіонерам, які продовжують працювати та отримувати стаж.

Втім, виплату підвищених пенсій буде проведено заднім числом у червні. Громадяни отримають одночасно доплати за квітень та травень.

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Всього пенсійні виплати підвищили для близько 600 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати. Розмір підвищення залежить від розміру виплати та набутого стажу.

У травні в Україні не заплановано жодних підвищень пенсійних виплат для окремих категорій громадян. Грошові виплати будуть на рахунках пенсіонерів у червні, але вони не позбавляться надбавки за попередні два місяці.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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