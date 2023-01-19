Українцям пояснили, чи можуть мобілізувати по телефону

В Україні триває загальна мобілізація, через що військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримувати повістки. Голова Дарницького територіального центра комплектування (ТЦК) Києва полковник Руслан Тригуб пояснив, чи можуть призвати до війська по телефону.

За його словами, військовозобов'язаних можуть сповіщати про потребу з'явитися до військкомату. Про це пише "Телеграф".

Тригуб зазначив, що вже безпосередньо у військкоматі призовникові вручать повістку. Втім, через телефонний дзвінок призвати на службу не можна, оскільки це буде незаконно.

"Я викликаю його до ТЦК, він проходить всі процедури, медичний огляд, особисте вивчення, після цього оформляються документи. Лише потім я говорю: ви мобілізовані й вирушаєте в ту чи іншу команду", – розповів про процедуру військком.

Водночас за телефоном військовозобов'язаному можуть порадити взяти з собою особисті речі на випадок, якщо мобілізація відбудеться одразу на місці. Конкретного переліку речей немає, втім, чоловікам можуть порадити взяти із собою комплект білизни та засоби особистої гігієни.

Нагадаємо, напередодні юрист розповів, що означають оголошення про мобілізацію на під'їздах у Києві.

UAportal також писав, чи мають право виключені із військового обліку перетнути кордон України.

Раніше стало відомо, чи повертатимуть військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону для мобілізації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !