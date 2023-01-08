Українцям пояснили, чи можна збільшити стаж для пенсії роботою за кордоном

В Україні для виходу на пенсію за віком необхідно мати достатню кількість страхового стажу. До нього також може бути зарахований період працевлаштування за кордоном.

Це питання актуальне для багатьох громадян України, які були вимушені виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення рф. Відповідь, чи зарахують у страховий стаж офіційну роботу за кордоном підготували на Соцплатформі.

Зокрема, у видання запитали, чи зарахують соціальний стаж, який був придбаний в Угорщині.

Зазначається, що під час призначення пенсії в Україні враховуються роки стажу, придбані в Угорщині. Однак, щоб їх включили до загального страхового стажу, необхідно надати підтвердження, отримане в компетентному органі Угорщини.

Нагадаємо, в Україні з 1 грудня змінили виплати для пенсіонерів віком до 70 років. Зокрема, пенсійні виплати для низки громадян за віком підвищили на 200 гривень.

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