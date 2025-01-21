Українцям планують виплачувати до 40 тис. грн допомоги від держави: хто зможе отримати кошти

В Україні планують реформувати систему допомоги для осіб, які зазнали травм або серйозно захворіли після 1 липня 2026 року. З цією метою Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт, що пропонує запровадження нового механізму соціального страхування під назвою "єПотенціал".

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики. Очікується, що реформа стосуватиметься осіб, застрахованих у межах системи обов’язкового соціального страхування. Дана реформа має забезпечити більш оперативну та ефективну допомогу для громадян, а також впровадити цифрові інструменти для полегшення взаємодії між державою і населенням.

Міністерство також прагне покращити підтримку для ветеранів, які потребують лікування, реабілітації чи допомоги в пошуку роботи. Після демобілізації Захисники й Захисниці, які лікуються або відновлюються після поранень, отриманих на фронті, будуть забезпечені всебічною допомогою від держави через систему "єПотенціал".

Реформа не зачепить українців зі статусом інвалідності. Усі наявні пільги для таких громадян збережуться. Якщо інвалідність встановлена довічно, людина матиме право на виплати й пільги до кінця життя.

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Якою буде грошова підтримка українців після 2026 року

Лікарняні виплати здійснюватимуться протягом усього періоду лікування та відновлення. Отримання цих виплат буде можливим до 14 місяців, у той час як наразі цей термін становить лише 120 днів. Крім того, реформа передбачає, що:

буде запроваджена комплексна підтримка незалежно від наявності статусу: ще на етапі лікування чи реабілітації людина зможе отримувати не лише медичну допомогу та лікарняні виплати, а й засоби для реабілітації чи соціальні послуги (наприклад, допомогу в догляді або виконанні домашніх справ);

особи, яким хвороба чи травма ускладнюють повернення до роботи, матимуть повноцінну підтримку для забезпечення можливості заробляти на життя. У разі необхідності ще під час лікування буде оцінено потребу в адаптації робочого місця відповідно до змін у здоров’ї чи фізичних можливостях. Якщо повернення на попередню роботу неможливе, буде організовано пошук нової роботи або проведено перекваліфікацію;

державні виплати збільшуватимуться для осіб, які повністю втратили здатність працювати чи вести активний спосіб життя;

громадяни з частковою втратою працездатності отримуватимуть допомогу з безробіття протягом тривалішого періоду. Також буде підвищено розмір цих виплат, що забезпечить стабільну фінансову підтримку, поки людина шукає роботу.

Планується, що соціальна допомога для громадян становитиме 100% від середньої заробітної плати, яку вони отримували до погіршення стану здоров'я. Максимальний розмір страхових виплат у разі травм чи ушкоджень на робочому місці збільшиться до 40 тисяч гривень. Виплати у зв’язку зі стійкою втратою працездатності будуть обмежені сумою 23 610 гривень.

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