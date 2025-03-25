Українцям надходять платіжки з фіктивними боргами за газ: що каже 'Нафтогаз'

Клієнти "Нафтогазу" (який обслуговує 98% населення, понад 12 мільйонів домогосподарств) можуть отримати платіжку з відображенням боргу, навіть якщо його насправді не існує. Такі помилки найчастіше виникають через невірно введені дані в унікальному особовому рахунку.

Щоб уникнути таких ситуацій, рекомендується перевіряти всі реквізити перед оплатою. Про це повідомила Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", уточнивши, що помилки в цифрах або їх відсутність можуть призвести до низки проблем, зокрема:

затримки зарахування коштів;

перерахування коштів на неправильний рахунок.

Читайте також: Газ для українців може різко подорожчати: коли очікувати нових платіжок

"Виправлення таких помилок вимагає певного часу, а іноді й додаткових звернень до служби підтримки або банку", – йдеться в повідомленні.

Однак, уникнути нарахування боргу за газ цілком можливо. Для цього необхідно:

Переконатися, що особовий рахунок вказано вірно.

Перевірити номер особового рахунку в порівнянні з попередніми платіжками, якщо оплата раніше проходила без проблем.

Якщо здійснюєте платіж через касу або термінал, перевірте всі реквізити перед підтвердженням.

Використовувати офіційні банківські послуги, які автоматично підтягнуть правильний номер рахунку.

Раніше ми розповідали, через що в платіжці за газ з’являється борг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!