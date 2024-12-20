Українцям розповіли, як не отримати штраф за збирання гілок на дрова у лісі

Чимало українців використовують для обігріву своїх осель дрова, заготовлені на зиму. Водночас багато хто хоче знати, чи дозволено збирати гілки в лісі та чи існують за це штрафи.

Самостійно займаючись заготівлею дров, слід враховувати деякі нюанси законодавства, інформує UAportal із посиланням на Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Українцям заборонено просто так приходити до лісу й починати рубати сухостій або дерева, повалені вітром.

Щоб заготовляти дрова, необхідно оформити спеціальний дозвіл – лісорубний квиток. Зазвичай його отримують постійні користувачі лісів, такі як лісогосподарські підприємства. Саме ці організації займаються прибиранням повалених дерев і очищенням лісу від захаращення.

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Лісорубний або лісовий квиток є ключовим документом, на підставі якого:

здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів;

проводиться облік плати за користування лісовими ресурсами;

виконується контроль обсягів дозволеної до відпуску деревини та інших лісових продуктів;

визначаються строки здійснення лісокористування, транспортування заготовленої продукції, а також способи і терміни очищення лісосік від порубкових залишків;

ведеться облік природного відновлення лісу, яке підлягає збереженню.

Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільна вирубка сухостійних дерев вважається незаконною та передбачає накладення штрафів. Водночас, без отримання спеціальних дозволів, громадянам України дозволено збирати:

хвою;

листя;

дрібні гілочки;

кору, що опала тощо.

Співробітники лісового господарства також роз’яснили, чому не можна використовувати для особистих потреб деревину, яка здається непотрібною та просто розкладається в лісі.

Перш за все, лісозаготівля є небезпечною діяльністю, яка вимагає спеціальних навичок і дотримання правил безпеки. Тому, якщо дозволити звичайним людям самостійно заготовляти дрова, виникає питання: хто відповідатиме у випадку травм чи нещасних випадків?

Також варто зважати на те, що не всі відповідально ставляться до процесу збору дров. Часом під приводом збирання сухостою незаконно вивозять щойно зрубані дерева. Тому необхідність у певному контролі залишається актуальною.

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