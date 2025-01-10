Українцям розповіли, які банківські депозити зараз найприбутковіші

В сегменті гривневих депозитів, як і на початку року, продовжуватиметься головна тенденція – зменшення попиту на ультракороткі вклади. Це пояснюється тим, що відсоткові ставки за такими депозитами не зможуть компенсувати рівень інфляції.

Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв в коментарі для 24 Каналу розповів, що середні відсоткові ставки за депозитами на термін від 3 до 6 місяців становлять близько 9,5–10%. Водночас рівень інфляції у першій половині року може досягнути 11,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, а у другому кварталі — 10%.

"Важливим фактором втрати популярності таких депозитів є збільшення військового збору з 1,5% до 5%. Адже сумарно вкладникам доведеться сплатити 23% від суми нарахованих відсотків, а це знижує фактичний прибуток до 7 – 8% річних", – зазначив банкір.

Іншими словами, обираючи ультракороткі депозити, люди більше не зможуть повністю захистити свої заощадження від інфляції.

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Які зміни очікуються у секторі депозитів

Банки продовжать надавати перевагу розвитку довгострокових депозитів, оскільки залучені кошти використовуватимуть для фінансування своїх кредитних програм. Найвища дохідність наразі спостерігається за вкладами терміном від 1 року – у середньому 13%, а подекуди до 16%.

Відповідно до макроекономічного прогнозу, у другій половині 2025 року очікується уповільнення річної інфляції до 7–8%. Таким чином, клієнти, які оберуть довгострокові депозити, зможуть не лише захистити свої заощадження від інфляції, але й отримати чистий пасивний дохід у розмірі 3–4%.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року структура нових депозитів була майже рівномірною: на ультракороткі та довгострокові вклади припадало приблизно по 40%. Проте в грудні ситуація зазнала змін. Довгострокові депозити обрали вже 60% нових вкладників, тоді як частка ультракоротких скоротилася до 20%.

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Яким буде депозитний сектор у січні

За словами Замотаєва, навіть попри зниження привабливості, банки не планують відмовлятися від ультракоротких депозитних програм. Це означає, що для нових клієнтів, які все ще надаватимуть перевагу вкладам до 6 місяців, залишиться доступним так зване "вікно можливостей".

"Ми припускаємо, що принаймні у січні саме для таких громадян можуть діяти певні бонусні програми, що стимулюватимуть вкладників додатковим відсотком. Розмір бонусу може скласти в середньому 1 відсотковий пункт до наявних ставок", – підкреслює банкір.

Варто зазначити, що номінальна ставка разом із бонусом здатні підвищити дохідність ультракоротких депозитів до середніх 11%. Проте навіть із врахуванням бонусів вони не зможуть повністю компенсувати інфляцію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що один з українських банків впровадив можливість обміну готівкової валюти через банкомати.

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