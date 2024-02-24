Українцям дозволять знімати ТЦК на камеру: що зміниться під час вручення повістки

Народні депутати внесли правку до законопроєкту про мобілізацію. У результаті чого українці зможуть за потреби законно фіксувати дії працівників ТЦК та СП на камеру.

Про це повідомив член оборонного комітету Верховної Ради, нардеп від Слуги народу Олександр Федієнко в коментарі виданню LIGA.net.

Він зазначив, що громадяни зможуть на законодавчому рівні використовувати фото- і відеофіксацію та спеціальне програмне забезпечення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів для того, аби фільмувати можливі протиправні дії співробітник ТЦК та СП.

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"Я взагалі не розумію, що роблять на блокпостах люди в балаклавах та зі зброєю.Хто вони такі? Нещодавно мене зупинив якийсь хлопець без жодних ознак, але зі зброєю і в балаклаві", – сказав він.

З його слів, співробітник ТЦК повинен бути обличчям військових, тому йому необхідно бути у формі, з ознаками ідентифікації, шевронами, прізвищем і жетоном.

Народний депутат наголосив, що потрібно припинити "ганебну практику силою мобілізувати, виконуючи план". Олександр Федієнко додав, що такі дії точно не сприяють мотивації суспільства.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

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