Українцям стане значно важче вийти на пенсію: до чого слід готуватися

На даний момент українці мають можливість виходити на пенсію у 60, 63 або 65 років. Цього року пенсійний вік залишиться незмінним. Проте зміняться вимоги до страхового стажу.

Так, вимоги до кількості стажу, необхідного для виходу на пенсію, були підвищені. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на Пенсійний фонд України.

На 2025 рік встановлені наступні мінімальні вимоги до страхового стажу:

для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу;

для пенсії у 63 роки необхідно набути мінімум 22 роки стажу;

у 65 років достатньо мати 15 років страхового стажу.

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"Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку", – зазначається у повідомленні ПФУ.

Варто зауважити, що вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки будуть щорічно підвищуватися до 2028 року.

Раніше ми розповідали, що пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами.

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