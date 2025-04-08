Українцям повернуть майже мільйон грн за неправомірно нараховані суми за комуналку

Українцям відшкодують кошти, які були безпідставно нараховані у платіжках за комунальні послуги. Загальна сума компенсації наближається до одного мільйона гривень.

У квітні минулого року Держпродспоживслужба відновила проведення позапланових перевірок постачальників житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на офіційний сайт уряду.

Протягом 2024 року було здійснено 241 позапланову перевірку, за результатами яких споживачам відшкодували 2,5 мільйона гривень.

"З початку року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, і в 32 випадках (88,9%) було виявлено порушення", – повідомляє служба.

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Результати проведених перевірок такі:

винесено 18 штрафів на суму 413,4 тис. грн;

26 службових осіб притягнуто до відповідальності із загальною сумою штрафів 46,1 тис. грн;

регуляторні органи зобов’язали повернути споживачам 948,9 тис. грн.

Держпродспоживслужба рекомендує громадянам уважно перевіряти свої платіжні документи. У разі виникнення сумнівів щодо правильності тарифних нарахувань слід:

переглянути всі супровідні документи;

звернутися до постачальника послуг з вимогою пояснити, як здійснювались розрахунки;

повідомити про можливі порушення до Держпродспоживслужби.

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