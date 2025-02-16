Українцям виплатять по 14 тисяч гривень: хто має право та як подати заявку

Українські роботодавці мають можливість отримати щомісячну фінансову допомогу в розмірі 14 тисяч гривень за працевлаштування громадян у межах спеціальної програми. У рамках проєкту "Remarket", розробленого для роботодавців Івано-Франківської області, підприємці можуть розраховувати на фінансову підтримку для створення робочих місць.

Про це повідомляє благодійний фонд "Карітас" на своїй сторінці у Facebook. Роботодавці, які потребують нових працівників, можуть скористатися програмою "Гроші за працевлаштування" (CFJ) та отримати фінансову компенсацію за оплату праці нових співробітників, зокрема з вразливих категорій населення.

"Карітас Коломия запускає нову ініціативу: фінансова допомога для роботодавців та більше можливостей для тих, хто шукає роботу! Це чудовий шанс отримати підтримку та сприяти створенню нових робочих місць!" – зазначається у повідомленні.

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Згідно з умовами, за кожного працевлаштованого представника цієї категорії нараховуватиметься 14,34 тисячі гривень щомісяця. Ці кошти покриватимуть витрати на оплату праці протягом трьох місяців. У благодійному фонді вважають, що програма надасть можливість розвивати бізнес та підтримати громаду.

Для участі в програмі роботодавцям потрібно заповнити спеціальну анкету за вказаним посиланням.

В рамках нового проєкту благодійний фонд також надасть допомогу мешканцям регіону у пошуку роботи. Підтримка буде доступна для громадян, які належать до вразливих категорій.

"Шукаєте роботу? Caritas допоможе вам знайти стабільне місце з фінансовою підтримкою. Ми сприятимемо працевлаштуванню людей з вразливих груп саме у вашому регіоні", – зазначають організатори.

Для участі в програмі необхідно зареєструватися за наданим посиланням.

Раніше ми розповідали, українці можуть отримати нову фінансову допомогу до 20 тис. грн.

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