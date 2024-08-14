Українцям за кордоном не обміняють водійські права, якщо вони не обновили дані в 'Оберіг': подробиці

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що обмежує можливість отримання або обміну водійських посвідчень для чоловіків, які перебувають за кордоном та не виконали вимоги закону щодо оновлення військово-облікових даних. Це нововведення є частиною заходів з посилення мобілізації в умовах воєнного стану.

Згідно з ухваленим рішенням, чоловіки, які знаходяться за межами України, не зможуть отримати нове посвідчення водія, обміняти його або отримати його замість втраченого чи викраденого. Це стосується тих, хто не оновив свої військово-облікові дані в Єдиному державному реєстрі призовників, повідомляє Судово-юридична газета.

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Важливо зазначити, що ці обмеження будуть діяти в період воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення. Під час цього періоду підрозділи ДП "Документ", що розташовані за кордоном, продовжуватимуть надавати послуги з обміну посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів, але ці послуги не будуть доступні для чоловіків, які не виконали військово-облікові вимоги.

Окрім того, водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, замовлені через електронні сервіси МВС або портал "Дія", не будуть пересилатися в міжнародних поштових відправленнях чоловікам віком від 18 до 60 років, якщо їхні військово-облікові дані не оновлені.

Таким чином, нові правила Кабміну ставлять додаткові умови для чоловіків, які перебувають за кордоном. Виконання вимог щодо оновлення військово-облікових даних стає обов'язковою умовою для отримання важливих адміністративних послуг, включаючи видачу та обмін водійських посвідчень.

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