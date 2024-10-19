Українців хочуть позбавити можливості поповнювати картки через термінал: подробиці

Правила поповнення банківських карток в Україні можуть суттєво змінитися. Пропонується обмежити можливість безкоштовного поповнення карток інших осіб через термінали. Поповнення власної картки через термінал залишається можливим, але з деякими обмеженнями

За словами Олександра Охріменка, президента Українського аналітичного центру, ця ініціатива спрямована на боротьбу з ухиленням від оподаткування. Деякі роботодавці використовували цю можливість для виплати заробітної плати, уникаючи податків.

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Національний банк України вже запровадив певні обмеження. Тепер поповнення чужої картки через термінал не буде безкоштовним, оскільки система відстежуватиме такі операції. За переказ доведеться сплатити податок, хоча точна сума поки не вказана.

Також, може знадобитися заповнення податкової декларації, що вимагатиме додаткового часу та зусиль. Ці зміни мають на меті посилити контроль за фінансовими операціями та забезпечити більш справедливу систему оподаткування в країні.

Варто нагадати, що НБУ вже встановив ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для P2P-платежів між фізичними особами. Це обмеження діятиме до квітня 2025 року і стосується переказів з картки на картку через банківські додатки та інші спеціалізовані сервіси швидких грошових переказів.

Нагадаємо, раніше нардеп назвав дату, коли українців очікує підвищення тарифу на світло.

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