Українців почали штрафувати на значні суми за лічильники: у чому причина

В Україні виникають ситуації, коли через неправильне використання лічильників громадяни можуть зіткнутися з необхідністю сплатити значні штрафи, які можуть досягати сотень тисяч гривень.

Нещодавно один з абонентів компанії "Газорозподільні мережі" був оштрафований на суму в 462,9 тисячі гривень. Крім того, на нього було накладено обов’язок сплатити судовий збір у розмірі 7 тисяч гривень. Причиною такого жорсткого покарання стало порушення правил користування газовим лічильником. Про це пише 24 канал.

У недавній справі за номером 619/3695/24 споживачу було відключено газ через заборгованість. Під час додаткового обстеження було виявлено грубе порушення: на лічильнику газу було знайдено отвір діаметром 10 мм, що свідчило про несанкціоноване втручання у систему газопостачання.

Читайте також: Вартість світла з 1 вересня: які тарифи очікують споживачів

Це несанкціоноване підключення до газу призвело до оформлення акту про порушення та подальшого розгляду справи в суді. В результаті суд підтримав позицію газової компанії, наклавши на споживача обов’язок відшкодувати значні збитки.

Щодо порушень, які можуть призвести до накладення великих штрафів, вони включають:

пошкодження пломби;

несправність лічильника;

втручання у роботу лічильника, яке підтверджене експертизою;

втручання в роботу лічильника, що призводить до неврахування частини споживання газу;

самовільне відновлення газопостачання після відключення за борги.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи зросте тариф на газ у вересні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!