Українців очікує підвищення тарифу на світло: нардеп назвав дату

"Укренерго" планує підвищити тариф на передавання електроенергії на 2025 рік, через що він може збільшитися майже в 1,5 раза до 783,71 грн/МВт*год.

Цю інформацію озвучив в ефірі телеканалу "Новини.Live" народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

Він вважає, що для забезпечення потреб "Укренерго" знадобиться 30 мільярдів гривень, і для цього, можливо, доведеться підвищити тарифи на електроенергію для побутових споживачів.

Читайте також: Кабмін затвердив тарифи на газ до наступного року

Протягом останніх трьох місяців тариф зазнав підвищення, що протягом року призведе до додаткового доходу у розмірі 1 мільярд доларів, і ці кошти, за словами Кучеренка, вже виплачуються українцями. Крім того, можливе підвищення тарифів від "Укренерго" може становити ще 30 мільярдів гривень.

За інформацією нардепа, перегляд тарифів для населення може відбутися навесні.

"До весни ніхто не переглядатиме цей тариф для населення, як я розумію. Після весни ця балалайка почне знову грати і вони почнуть розповідати про ринкову вартість на електроенергію, про необхідність підняття тощо. Це неминуче", – резюмував Кучеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українців торкнеться новий тариф на електроенергію з 1 жовтня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!