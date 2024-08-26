Українці активно купують вживані авто зі США: ТОП-5 найпопулярніших моделей
В липні поточного року в Україні було зареєстровано понад 4100 автомобілів з пробігом, імпортованих зі США.
Це становить 21% від загальної кількості легкових авто, які були зареєстровані в Україні у попередньому місяці. Про це свідчать дані УкрАвтопром.
У порівнянні з липнем минулого року інтерес до вживаних американських автомобілів зріс аж на 75%.
З усіх імпортованих авто найбільшу частку (44%) складають транспортні засоби з бензиновими двигунами. Електромобілі займають 37%, в той час як гібридні та дизельні авто, а також ті, що обладнані газобалонним обладнанням, мають частку по 6%.
ТОП-5 найпопулярніших моделей вживаних авто зі США:
- Tesla Model 3 – 418 одиниць;
- Tesla Model Y – 401;
- Ford Escape – 280;
- Volkswagen Passat – 248;
- Jeep Cherokee – 245.
Середній вік імпортованих зі США автомобілів, які поповнили автопарк України у липні, складає 5,7 року.
Нагадаємо, раніше було названо ТОП-7 найвигідніших авто з пробігом в Україні.
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