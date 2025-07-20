Українці повинні платити податки навіть за старі квартири: у ДПС розповіли подробиці

До кінця травня 2025 року українці сплатили 4,9 мільярда гривень податку на нерухомість, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші суми податків були сплачені в Києві. Варто зазначити, що розмір податку на житло не залежить від його вартості.

За даними Державної податкової служби (ДПС), жителі Києва сплатили 990 мільйонів гривень податку, Київської області – 497 мільйонів гривень, а Дніпропетровської – 496 мільйонів гривень. Мешканці Одеської області перерахували трохи менше – 464 мільйони гривень, пише OBOZ.UA.

У 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік. Розмір податку визначається в залежності від мінімальної заробітної плати, що діяла на січень минулого року. Він не може перевищувати 1,5% від мінімалки того року. Податок стягується за кожен "зайвий" квадратний метр. Так, на 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата становила 7100 грн, що означає максимальну ставку податку у 106,5 грн за кожен додатковий квадрат.

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До прикладу, якщо ви володієте квартирою площею 100 квадратних метрів, то оплата податку здійснюється лише за площу до 40 квадратів. Максимальний розмір платежу складе 4260 грн. Однак кінцева сума може варіюватися залежно від того, яке рішення прийме місцева влада щодо ставки податку.

Місцева влада має право зменшити податкову ставку або збільшити площу житла, що підлягає оподаткуванню. Це означає, що в окремих випадках податки можуть бути зменшені. Проте підвищити ставку понад 1,5% від мінімальної зарплати чи зменшити норму площі не дозволяється.

Для отримання додаткової інформації можна використати калькулятор ДПС. Податкові повідомлення-рішення доступні для перегляду в Електронному кабінеті за умови наявності електронного ключа або через мобільний додаток "Моя податкова".

"Виявили розбіжності щодо нарахованої суми – зверніться до Центрів обслуговування платників та проведіть звірку", – кажуть у ДПС.

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Як карають за несплату податків

Податковий борг залишатиметься на вашому рахунку, поки не буде погашений, попереджає Олександра Томашевська. Це може призвести до серйозних наслідків. Наприклад, через наявність боргу вас можуть позбавити права перебувати на єдиному податку, або ж сума до сплати збільшиться через накладення штрафів.

"Якщо поштова служба не може вручити податкове повідомлення через те, що платник не перебуває за місцем реєстрації або він відмовився прийняти повідомлення, воно вважається врученим із дня, який поштова служба вказала в повідомленні про вручення", – підкреслюють податківці.

Відповідно до ст. 266 Податкового кодексу, податкове зобов'язання можна нарахувати за період до 1095 днів, тобто за три роки. Якщо платіж затримано до 30 днів, штраф складе 10%, а при затримці понад 30 днів – 20%. Якщо громадянин ігнорує повідомлення та відмовляється сплачувати, податкові органи можуть звернутися до суду та виконавчої служби, що призведе до, наприклад, арешту рахунків боржника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що власники деяких авто в Україні повинні платити податки.

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