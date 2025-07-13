Частина українських ФОПів має право не платити податки: кого стосується
Мобілізовані особи та контрактники, які є фізичними особами-підприємцями в Україні, звільняються від податкових зобов'язань на період проходження служби. Крім того, ці ФОП не зобов'язані подавати податкову звітність.
Ці зміни закріплені у поправках до Податкового кодексу України згідно з законом № 4505-ІХ, який уже набрав чинності. Державна податкова служба (ДПС) також оприлюднила роз'яснення щодо нових правил. Про це пише OBOZ.UA.
Які податкові зобов’язання не застосовуються до мобілізованих ФОПів
- Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО, 18%).
- Єдиний податок (ставка залежить від групи).
- Військовий збір (залежить від групи).
- Єдиний соціальний внесок (ЄСВ, мінімум 22% від мінімальної зарплати – 1760 грн), якщо ФОП не має найманих працівників.
Хто має право не платити податки
Звільнення від сплати податків надається автоматично на основі інформації з Єдиного держреєстру призовників, резервістів і військовозобов’язаних. Ураховуються дати мобілізації, підписання контракту або демобілізації. Пільга починає діяти з першого дня того місяця, коли особу мобілізували чи вона уклала контракт, але не раніше ніж з 24 лютого 2022 року.
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У випадку, якщо такі дані вже є в реєстрі, звертатися до податкової не потрібно. Якщо ж інформація відсутня – підприємець має право самостійно подати заяву та копії документів, які підтверджують проходження служби.
Додаткові нюанси
- На час мобілізації або укладеного військового контракту податкова не буде нараховувати авансові внески з єдиного податку та військового збору. У випадку, якщо ці платежі вже були визначені раніше, їх мають скасувати.
- Якщо підприємець був виключений із реєстру платників єдиного податку через несплату податків у період мобілізації чи контрактної служби, його статус буде поновлено автоматично.
- ФОПи, мобілізовані особи, самозайняті фахівці, а також члени фермерських господарств (за умови, що вони не підлягають страхуванню на інших підставах), дані про яких наявні в Єдиному реєстрі, мають законне право не нараховувати, не розраховувати та не сплачувати ЄСВ протягом усього періоду служби, включаючи контрактну.
- Штрафи та пеня, які були нараховані за періоди до першого числа місяця, що йде після отримання контролюючим органом інформації про мобілізацію, підлягають скасуванню.
- Якщо у ФОП є наймані працівники, він має право призначити іншу особу, яка виплачуватиме їм заробітну плату. Уповноважена особа також здійснює нарахування ЄСВ, а сам підприємець може оплатити внесок без санкцій протягом 180 днів після демобілізації.
- Звіт із ЄСВ подається протягом 150 днів після завершення служби. У разі затримки звітування чи сплати під час військової служби або до її початку, ФОП не несе відповідальності, якщо встигне подати звітність упродовж 150 днів, а сплатити внески – протягом 180 днів після демобілізації.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українців змушують відкривати ФОП.
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