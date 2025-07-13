Часть украинских ФЛП имеет право не платить налоги: кого касается

Мобилизованные лица и контрактники, которые являются физическими лицами-предпринимателями в Украине, освобождаются от налоговых обязательств на период прохождения службы. Кроме того, эти ФЛП не обязаны подавать налоговую отчетность.

Эти изменения закреплены в поправках к Налоговому кодексу Украины по закону № 4505-ІХ, который уже вступил в силу. Государственная налоговая служба (ГНС) также обнародовала разъяснения относительно новых правил. Об этом пишет OBOZ.UA.

Какие налоговые обязательства не применяются к мобилизованным ФЛП

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ, 18%).

Единый налог (ставка зависит от группы).

Военный сбор (зависит от группы).

Единый социальный взнос (ЕСВ, минимум 22% от минимальной зарплаты - 1760 грн), если ФЛП не имеет наемных работников.

Кто имеет право не платить налоги

Освобождение от уплаты налогов предоставляется автоматически на основе информации из Единого госреестра призывников, резервистов и военнообязанных. Учитываются даты мобилизации, подписания контракта или демобилизации. Льгота начинает действовать с первого дня того месяца, когда лицо мобилизовали или оно заключило контракт, но не ранее чем с 24 февраля 2022 года.

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В случае, если такие данные уже есть в реестре, обращаться в налоговую не нужно. Если же информация отсутствует – предприниматель имеет право самостоятельно подать заявление и копии документов, подтверждающих прохождение службы.

Дополнительные нюансы

На время мобилизации или заключенного военного контракта налоговая не будет начислять авансовые взносы по единому налогу и военному сбору. В случае, если эти платежи уже были определены ранее, их должны отменить.

Если предприниматель был исключен из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты налогов в период мобилизации или контрактной службы, его статус будет восстановлен автоматически.

ФЛП, мобилизованные лица, самозанятые специалисты, а также члены фермерских хозяйств (при условии, что они не подлежат страхованию на других основаниях), данные о которых имеются в Едином реестре, имеют законное право не начислять, не рассчитывать и не платить ЕСВ в течение всего периода службы, включая контрактную.

Штрафы и пеня, которые были начислены за периоды до первого числа месяца, следующего после получения контролирующим органом информации о мобилизации, подлежат отмене.

Если у ФЛП есть наемные работники, он имеет право назначить другое лицо, которое будет выплачивать им заработную плату. Уполномоченное лицо также осуществляет начисление ЕСВ, а сам предприниматель может оплатить взнос без санкций в течение 180 дней после демобилизации.

Отчет по ЕСВ подается в течение 150 дней после завершения службы. В случае задержки отчетности или уплаты во время военной службы или до ее начала, ФЛП не несет ответственности, если успеет подать отчетность в течение 150 дней, а уплатить взносы – в течение 180 дней после демобилизации.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинцев заставляют открывать ФЛП.

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