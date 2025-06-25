Українці мають право отримати компенсацію за неякісний газ: як перевірити та куди звертатись

Оператор газорозподільчих мереж (ГРМ)зобов'язаний забезпечувати споживачів газом відповідної якості. Якщо за результатами експертизи буде встановлено, що поставлений газ не відповідає встановленим стандартам, споживачам повинні відшкодувати збитки та здійснити перерахунок у квитанціях за газ.

Видання "ГазПравда" зазначає, що оператор газорозподільних мереж також має гарантувати безперебійний, цілодобовий доступ до газорозподільної інфраструктури та забезпечувати передачу необхідного обсягу природного газу належної якості.

"Наступний обов’язок логічно пов’язаний із основним. Якщо оператор має забезпечити доставку газу належної якості, то він же має і сплачувати компенсацію у разі невідповідності якості природного газу. Оператор ГРМ зобов'язаний перерахувати обсяги розподіленого природного газу побутовому споживачу та сплатити йому відповідну грошову компенсацію в разі невідповідності величини тиску та/або якості природного газу параметрам, які визначені у Кодексі газорозподільних систем", – зазначається у публікації.

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Головною характеристикою якості природного газу є теплота згоряння (або калорійність). Згідно з державними нормами, цей показник має бути не нижчим за 7600 ккал/м³. Наразі дані щодо калорійності тимчасово не відображаються на сайті оператора.

Перевірка тиску та/або якісних параметрів газу здійснюється на підставі письмового звернення споживача. У разі отримання такого звернення оператор газорозподільної мережі зобов’язаний направити свого представника за вказаною адресою: у містах – протягом двох робочих днів, у селах – протягом п’яти календарних днів, у попередньо погоджений із заявником час.

"Однак, не зловживайте цим обов’язком оператора ГРМ. Якщо Ваша підозра виявиться необґрунтованою і показники спожитого газу будуть в межах норми, то компенсувати витрати, які поніс оператор на проведення фізико-хімічного аналізу, будете саме ви", – вказується в публікації.

Споживач має право самостійно замовити проведення аналізу фізико-хімічних властивостей природного газу в незалежній лабораторії, сплативши послугу з власної кишені.

Ще одним ключовим обов’язком є організація повірки газових лічильників у побутових споживачів. Відповідальність за дотримання міжповірочних інтервалів покладається на оператора газорозподільної мережі. Залежно від моделі лічильника, ці інтервали становлять 2 або 8 років. У разі несвоєчасної повірки приладів обліку жодних претензій до споживача бути не може – контроль за цим процесом повністю лежить на Операторі ГРМ.

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