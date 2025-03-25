Українці мають право вимагати перерахунку пенсій: яких випадків це стосується

Громадяни України можуть подати звернення до Пенсійного фонду з проханням про перерахунок пенсії. Юристи зазначають, що для цього існує щонайменше три законні підстави.

Пенсію можуть перерахувати при зростанні страхового стажу або підвищенні зарплати. Проте в окремих ситуаціях це можливо за особистим запитом пенсіонера, повідомляє UAportal із посиланням на сайт "Юристи.ua".

Пенсіонер не зобов’язаний пояснювати причину звернення, але може попросити ПФУ самостійно підібрати оптимальний спосіб перерахунку пенсії. У такому разі фонд розгляне всі можливі варіанти та вибере найбільш вигідний.

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Які існують підстави для перерахунку пенсії

Підвищення заробітної плати

Якщо після призначення пенсії людина протягом двох і більше років отримувала зарплату, вищу за ту, на основі якої розраховували виплати, вона має право подати заявку на перерахунок. Подавати таке звернення дозволяється раз на два роки за умови подальшого зростання доходу.

Збільшення стажу роботи

Якщо під час виходу на пенсію особа мала недостатній трудовий стаж, але продовжила працювати, вона може звертатися за перерахунком кожні два роки, враховуючи додатковий стаж. Однак, якщо за цей період пенсіонер накопичив необхідний мінімум стажу, перерахунок можна зробити негайно, не очікуючи закінчення дворічного терміну.

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Підвищення прожиткового мінімуму

Коли в країні зростає прожитковий мінімум, пенсійні виплати переглядаються автоматично. Для непрацюючих пенсіонерів перерахунок здійснюється з моменту підвищення мінімуму, тоді як тим, хто працює, він проводиться після завершення їхньої трудової діяльності.

В яких випадках ще можна здійснити перерахунок

Додатковими причинами для перегляду пенсійних виплат також є:

подання до Пенсійного фонду нових документів, що підтверджують трудовий стаж або рівень доходу, які раніше не були враховані;

запровадження нових надбавок чи доплат (наприклад, для військових пенсіонерів, за особливі заслуги або отримання почесних звань "заслужений" чи "народний");

звернення учасника бойових дій із заявою про перерахунок та підвищення пенсії;

нарахування пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Раніше ми розповідали, який страховий стаж зараз не враховується.

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