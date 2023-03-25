Українці можуть отримати 16 тисяч гривень від Червоного Хреста: як подати заявку

В Україні ветерани війни мають можливість отримати грошову допомогу від Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариства Червоного Хреста України. Загальна сума виплат на одну особу становить 16 тисяч гривень.

Про це повідомляє платформа "е-Ветеран". Зазначається, що у разі схвалення заявки виплати по 4 тисячі гривень надходитимуть на банківський рахунок заявника щомісяця протягом 4-х міс. незалежно від отримання заявником інших видів допомоги.

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"Можна отримати допомогу, якщо маєте посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (І або II групи) та інформація про Вас значиться в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни Міністерства у справах ветеранів України", – йдеться у повідомленні.

Для заповнення заяви потрібно обов’язково мати:

електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису;

міжнародний номер банківського рахунку (IBAN);

контактний номер телефону (мобільний номер).

Як подати електронну заяву?

Авторизуйтеся у кабінеті на eveteran.gov.ua за допомогою електронного підпису.

Заповніть онлайн-форму на отримання підтримки.

Важливий момент: допомогу у розмірі 16 тисяч гривень можуть отримати повнолітні українці, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І чи II групи, та відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Пропонуємо ознайомитися з деталями, як ветерани війни в Україні можуть подати заявку на грошову допомогу.

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