Українці можуть отримати 5 тисяч гривень допомоги: уряд розширив список

Українці, які постраждали від війни можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 5000 гривень. Така допомога від держави передбачена для низки громадян.

Втім, Кабмін ухвалив розширити перелік категорій. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, тепер фінансову допомогу можуть отримати постраждалі від підтоплення через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

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Окрім цього у Кабміні скасували норму, яка не давала права на виплати українцям, які станом на 5 червня 2023 року були зареєстровані як одержувачі допомоги на проживання для ВПО.

“Відтепер грошову допомогу від держави отримають усі громадяни, які на момент Каховської катастрофи проживали (були зареєстровані/задекларовані) у населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, які зазнали підтоплення", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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