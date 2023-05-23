Українці можуть отримати додаткові 300-600 гривень до пенсії: про кого йде мова

Як отримати компенсаційні виплати до пенсії за віком

Українським пенсіонерам, які досягли певного віку, передбачені додаткові виплати для підвищення розміру їх пенсій. Залежно від певних умов, встановлено різні розміри компенсаційних виплат.

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Згідно з повідомленням заступниці міністра соціальної політики України Дарини Марчак, усі компенсаційні виплати, які були призначені президентом від 2020 до 2022 року для пенсіонерів віком понад 70 років, залишаються в силі, і такі додаткові виплати будуть продовжуватися.

Розміри щомісячних компенсаційних виплат для пенсіонерів, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень, будуть такі:

570 гривень для осіб старше 80 років;

456 гривень для осіб віком від 75 до 80 років;

300 гривень для осіб віком від 70 до 75 років.

Компенсаційна виплата буде надаватися пенсіонерам, які отримують пенсію та досягли відповідного віку після 1 березня 2021 року, і буде виплачуватися з дати досягнення вказаного віку. Ця надбавка діє на всій території України та виплачується щомісяця, окрім основної пенсії.

Крім того, в липні 2023 року планується проведення перерахунку пенсій для державних службовців, науковців та працівників органів місцевого самоврядування. Очікується збільшення розміру пенсій на 19,7%. Однак кінцевий розмір підвищення буде різним для кожної людини, залежно від початкового розміру пенсії. Чим вища початкова пенсія, тим більше буде підвищення. Тому державні службовці та вчені отримають різні кінцеві суми після індексації.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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