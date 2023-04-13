Українці можуть отримати гуманітарну допомогу від шведського бренду: що потрібно робити

Шведський бренд ANZA запустив проєкт гуманітарної допомоги всім жителям України, які професійно чи самотужки відновлюють житло та цивільну інфраструктуру, що зазнали руйнацій внаслідок російської агресії.

Кожний, хто зараз виконує малярні роботи в рамках відновлення власного житла або будівель соціально-побутового призначення, зможе отримати малярські пензлі ANZA.

Кроки для отримання допомоги:

Зайдіть на сторінку партнерів/організаторів (https://kolorit.ua/news/3968/). Заповніть анкету, вказавши свої дані та бажану допомогу. Дочекайтесь відповіді та заберіть допомогу зручним для вас способом.

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Хто може отримати допомогу?

Якщо Ви приватна особа і ваше житло було зруйноване від початку війни через російську агресію. Ви відновлюєте мешкання або робите ремонт в новому місці. Або будуєте нове житло. Якщо ви представник компанії, яка займається відбудовою країни та робить проєкти по відбудові мешкань, об’єктів соціальної інфраструктури або будує мешкання для біженців. Якщо ви маляр, який бере участь у відбудові країни та робить проєкти по відбудові мешкань, об’єктів соціальної інфраструктури, або мешкання для біженців.

Що я можу отримати в якості допомоги?

Бренд ANZA надає безкоштовно пензлі. Ви можете обрати продукти та зазначити кількість в анкеті. Якщо у вас є потреба в валиках, будь ласка, укажіть це в коментарях.

Допомога потрібна багатьом, тому варто давати запит на продукти еквівалентно вашій реальній потребі. Бренд залишає за собою право зменшити кількість продукції, якщо це не відповідає реальним потребам.

Найкращі пензлі для відновлення України

На сьогоднішній день шведський бренд представляє сегмент кращого малярського інструменту і широко відомий у провідних країнах світу. Професійні малярські інструменти мають легку вагу, спеціальну анатомічну форму й спеціальні додаткові кріплення, що полегшують роботу за будь-яких умов.

Для українців ANZA відправила саме кращу PRO лінійку, яка гарантує відмінній результат та легкість в роботі, адже цим інструментом без зайвих зусиль досягти рівномірного покриття зможуть як професіонали, так і аматори.

Нагадаємо, французька організація Acted виплачує 2220 грн допомоги на кожного члена сім’ї.

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