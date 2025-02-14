Українці можуть отримати нову фінансову допомогу до 20 тис. грн: хто має право

У лютому 2025 року окремі категорії громадян зможуть отримати дві форми матеріальної підтримки. Фінансову допомогу ініціювала одна з міських рад для осіб, які постраждали від російської агресії.

Про це повідомила ГО "ВПО України". Зазначається, що виплати передбачені для мешканців Краматорська Донецької області.

Отримати грошову допомогу мають право:

краматорці, які зазнали наслідків бойових дій;

громадяни, чиє житло або майно було пошкоджене внаслідок російських обстрілів.

Для українців, які постраждали внаслідок воєнних дій, затверджено спеціальний механізм надання матеріальної підтримки.

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Матеріальна допомога надається після подання особистої заяви. Документ необхідно подати до управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради.

Розмір фінансової підтримки залежить від ступеня ушкоджень:

за важкі поранення передбачена виплата 20 тис. гривень;

за інші травми – 5 тис. гривень.

Проте в отриманні допомоги можуть відмовити у таких випадках:

якщо надано неповну або неправдиву інформацію;

у разі відсутності бюджетного фінансування або повного вичерпання коштів.

Подати заяву на відновлення пошкодженого житла можна через застосунок "Дія" за відповідним посиланням. Також приймаються заявки на обстеження майна, яке постраждало внаслідок російських обстрілів. Для цього слід зателефонувати за номером: 099-099-1505.

Мешканці Краматорської територіальної громади можуть отримати консультацію особисто за адресою: вул. В. Чорновола, 24, кабінет 1. Прийом здійснюється з понеділка по п’ятницю. Додаткову інформацію можна дізнатися за телефоном: 050-425-0999.

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