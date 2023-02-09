Українці можуть втратити частину пенсії під час оформлення виплат: як зробити, щоб цього не сталося

Українці, які досягли пенсійного віку, можуть подати заяву на оформлення пенсійних виплат онлайн. Для цього можна скористатися вебпорталом Пенсійного фонду.

Для подання звернення про призначення пенсії в режимі онлайн потрібно увійти на портал електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису або через систему електронної ідентифікації GOV ID. Потім треба в Особистому кабінеті обрати розділ "Заява на призначення пенсії".

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Вам треба буде заповнити запропоновану анкету та прикріпити до заяви на призначення виплат скановані копії необхідних документів та вказати вид бажаного формату пенсійного посвідчення.

У тому ж таки Особистому кабінеті відображатиметься інформація про стан розгляду вашої заявки та про рішення про призначення пенсії.

Однак врахуйте, що інколи подавати заяву на призначення пенсії за віком невигідно. Зокрема, якщо подати заяву на призначення пенсії раніше хоча б на місяць до досягнення пенсійного віку, то вам можуть призначити меншу суму.

Як пише видання "На пенсії", що пенсія за віком призначається від дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за призначенням відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Зазначається, що днем звернення за призначенням пенсії вважається день ухвалення органом, який призначає пенсію, відповідної заяви. Якщо заява про призначення пенсії подається через портал ПФУ, то днем звернення за призначенням пенсії вважається дата реєстрації на порталі заяви разом зі сканованими копіями документів.

"Звернутися за призначенням пенсії можна будь-коли після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Для призначення пенсії за віком застосовується середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Тому, якщо звернення на призначення пенсії було подано у грудні, а пенсія призначається із січня, то для обчислення розміру пенсії враховують середню заробітну плату за 2019-2021 роки, тобто за три роки, що передують року звернення за її призначенням", – пояснює видання.

Майбутні пенсіонери мають врахувати, що якби заява була подана у січні 2023 року, тоді б для її обчислення було враховано вже нову та високу середню заробітну плату за 2020-2022 роки. "Тому при оформленні пенсії обов’язково звертайте увагу на ці нюанси, а також не затягуйте з поданням заяви. Інакше пенсійні виплати почнете одержувати пізніше. Йдеться про три місяці після досягнення 60 років. Якщо ви не встигнете подати заяву у цей термін, то пенсію призначать пізніше", – додається у публікації.

Нагадаємо, у березні 2023 року в Україні планують провести чергову індексацію пенсійних виплат. Деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте у нашому матеріалі.

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