Українці можуть зменшити свої комунальні платіжки: хто має право на пільги та як їх оформити

Громадяни України, які належать до пільгових категорій, мають можливість істотно скоротити витрати на оплату комунальних послуг, скориставшись державною допомогою. Для цього необхідно звернутися із заявою до Пенсійного фонду України (ПФУ), до найближчого ЦНАПу або подати документи онлайн, за умови наявності запису в реєстрі пільговиків.

Цю інформацію оприлюднив Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України. Пільги передбачають часткову знижку або повне звільнення від оплати за окремі житлово-комунальні послуги в межах визначених соціальних норм. Про це пише oboz.ua.

Такі пільги можуть надаватися безпосередньо пільговику або членам його сім'ї, і в деяких випадках при їх призначенні враховується сукупний дохід домогосподарства, а в інших – ні. Перелік послуг, на які поширюються пільги, включає:

водопостачання та водовідведення;

газопостачання;

електроенергія;

опалення;

квартплата;

вивезення сміття;

управління багатоквартирним будинком;

придбання твердого палива та скрапленого газу.

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Розмір пільги може бути різним і залежить від конкретної ситуації: знижка може складати 25%, 50%, 75% або повне, 100% звільнення від оплати. Право на пільги мають окремі категорії громадян, визначені чинним законодавством. Зокрема, оформити такі пільги можуть:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

багатодітні родини;

сім'ї загиблих військовослужбовців;

пенсіонери, які працювали у сільській місцевості в освіті, медицині, бібліотеках;

постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

інші пільгові категорії, визначені державою.

Якщо в одній сім’ї або домогосподарстві проживає декілька осіб, які мають право на пільги, застосовується знижка для того, хто має найбільший відсоток пільги. Подати заявку на отримання пільги можна кількома зручними способами:

через сервісний центр Пенсійного фонду України (ПФУ);

поштовим відправленням;

онлайн – через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток;

особисто – через ЦНАПи або місцеві ради (громад, селищ, міст).

Всі заяви протягом трьох робочих днів передаються до відповідних структурних підрозділів соціального захисту або Пенсійного фонду України. Перед подачею заяви потрібно обов’язково зареєструватися у Реєстрі осіб, що мають право на пільги, адже це є необхідною умовою для отримання підтримки.

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