Українці отримають до 50 тис. грн: хто може розраховувати на виплату

У 2025 році українці, які зазнали фізичних ушкоджень через російську агресію, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу від місцевої влади. Зокрема, жителі Херсонської області можуть розраховувати на виплату до 50 тисяч гривень.

Цю інформацію містить рішення Херсонської міської адміністрації. Згідно з рішенням, у 2025 році в регіоні запроваджено міську програму "Соціальний захист", яка передбачає виплату грошової допомоги громадянам.

На ці виплати можуть претендувати жителі Херсонщини, які отримали поранення внаслідок збройної агресії Росії, а також родичі загиблих під час бойових дій та атак.

Розмір одноразової допомоги залежить від віку постраждалого. Виплати передбачені за травми, отримані внаслідок обстрілів, і виглядають наступним чином:

Для дорослих, що отримали тілесні ушкодження, на лікування – 20 тис. гривень;

Для дітей, що отримали травми – 30 тис. гривень.

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Крім того, Херсонська міська територіальна громада надає фінансову допомогу родичам загиблих через російські обстріли на поховання. В такому випадку можна розраховувати на допомогу у розмірі 50 тис. гривень.

Куди звертатися за фінансовою допомогою у Херсоні

Громадяни, яким потрібна фінансова допомога через отримані травми, можуть звертатися до районних рад у Херсоні.

Для отримання інформації щодо необхідних документів та процедури оформлення виплат, можна звернутися за наступними номерами:

Дніпровський район – 099 25 35 491;

Корабельний район – 050 87 51 141;

Центральний район – 066 44 79 236.

В рамках програми "Соціальний захист" за минулий рік міська влада виплатила понад 10 мільйонів гривень для 390 осіб.

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