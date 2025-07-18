Українці, які продають авто, зобов'язані сплачувати податки: скільки потрібно віддати у 2025 році

Громадяни, які продають транспортні засоби, зобов’язані сплачувати податки з доходу від продажу. Розмір податку визначається залежно від виду автомобіля та кількості здійснених угод за рік.

При продажі легкового автомобіля дохід обчислюється на основі вартості, вказаної в договорі купівлі-продажу. Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на Державну податкову службу.

Ціни також можуть бути визначені згідно з середньоринковою вартістю відповідного транспортного засобу або за ринковою вартістю, встановленою законом. Якщо фізична особа продає транспортний засіб вперше за рік, то цей дохід не підлягає оподаткуванню.

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Проте за другий продаж потрібно сплатити податок у розмірі 5%, а за третій і наступні – 18%. Крім того, дохід від таких угод обкладається військовим збором, ставка якого з 1 грудня 2024 року становить 5 %.

Якщо громадянин продав автомобіль і не сплатив податок чи військовий збір з отриманого доходу, йому потрібно до 1 травня наступного року подати декларацію про майновий стан і доходи, а також визначити свої податкові зобов’язання. Сплатити ці зобов’язання необхідно до 1 серпня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які податки потрібно сплатити при продажі нерухомості у 2025 році.

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