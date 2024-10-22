Українці зможуть отримати виплати на тверде побутове паливо: куди треба звертатись

В умовах енергетичної кризи та високих цін на енергоносії, український уряд продовжує піклуватися про своїх громадян. Особливу увагу приділяють сім’ям, які опалюють свої домівки традиційними видами палива – дровами та вугіллям.

Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Цього року, за сприяння Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Міністерство соціальної політики продовжило програму додаткової підтримки громадян. Це дозволить багатьом домогосподарствам покрити значну частину витрат на придбання твердого палива.

15 жовтня уряд затвердив відповідну постанову. Завдяки її впровадженню, близько 500 тисяч домогосподарств, які вже отримують пільги або житлові субсидії, зможуть розраховувати на суттєво збільшені виплати. Розмір допомоги буде визначатися індивідуально, враховуючи доходи родини, і може досягати до 21 000 гривень.

Варто зазначити, що сім’ї з нижчими доходами отримають більшу частку компенсації за витрати на паливо в межах встановлених норм.

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Хто зможе отримати допомогу

Дана фінансова допомога спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення, які гостро потребують додаткових ресурсів. Виплати будуть надаватися громадянам, які користуються житловими субсидіями та пільгами на придбання твердого палива в опалювальний період.

Ця програма діятиме протягом кількох місяців, і орієнтовно українці зможуть отримати ці кошти до кінця грудня 2024 року.

Як отримати допомогу

Якщо домогосподарство вже користується субсидією або пільгою на купівлю твердого палива, додаткові звернення не потрібні. Уся необхідна інформація для перерахування коштів вже є в Пенсійному фонді.

Якщо ж субсидію або пільгу ще не призначено, але ви потребуєте підтримки, слід звернутися до Пенсійного фонду, подати заяву та оформити відповідну допомогу.

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