Українці зможуть одружуватись через Дію, - Федоров

Відтепер українці зможуть одружуватись онлайн – через застосунок Дія за допомогою відеозвʼязку. Відповідну постанову підтримав уряд. Федоров заявив, що це буде прорив у сфері державних послуг, адже такого немає ніде у світі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте також: Які пенсійні виплати виросли разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році

"Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових і пар, які через війну перебувають на відстані. Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчуватимуть "Дія.Підписом", - розповів міністр.

"Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в Дії", - заявив Федоров.

Нагадаємо, ми вже писали, хто з українців може отримувати 200 тисяч гривень пенсії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!