'Україну бомблять по волі Бога', – представниця УПЦ МП в Почаївській лаврі видала чергову маячню про війну в Україні (відео)

Як заявила представниця УПЦ МП, росіяни бомблять мирні українські міста за волею Бога.

Про це пише "Громадське".

Дві прихожани Лаври заявили, що війну в Україні спричинило "беззаконня та непідкорення владі".

Крім того, вони називали лідера країни – агресора "своїм правителем" та всіляко прославляли. Як виявилось, прізвище свого президента вони чомусь забули.

"Це наш правитель... А як же? Святійший патріарх і Путін, а на Київській Русі – Зєлєнковський (ймовірно, мається на увазі президент України Зеленський). А Михаїл Архангел сказав: підкоряйтеся владі. Якщо не будуть підкорятися владі... Янукович був - "ми не хочемо його", діти такі маленькі на Майдані йдуть... Не хочу навіть говорити. Ти ж дитина, а ти проти влади ідеш", – сказали "фанатки Путіна".

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Також жінки виправдовували президента РФ тим, що це не він віддає наказ про запуск ракет, а Бог.

"Він знаєш, які стріли може посилати за беззаконня? Янголи як пошлють стріли такі, що увесь світ може злетіти. За беззаконня, за непідкорення, за непідкорення владі. Хто що хоче, те й робить. Маленькі протестують проти Януковича", – сказала прихожанка.

Як стверджує одна з представниць УПЦ МП саме Бог дав Путіну повноваження на вторгнення в Україну.

"Путіну бог дав право. Від бога влада поставлена, Михаїл так Архангел сказав", – заявила жінка.

Нагадаємо, спецпризначенні знищили ще одну ворожу вантажівку.

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