Україну накриє негода: коли чекати похолодання, дощів і штормового вітру

Ближче до вихідних погода в Україні суттєво зміниться. Метеорологи поділилися прогнозом на найближчі дні та розповіли, які атмосферні зміни очікують країну.

За їхніми прогнозами, варто готуватися до різкої зміни погодних умов. Сьогодні дощі пройдуть на заході, півночі та у Вінницькій області, пише ТСН.

У центральних регіонах, на сході та півдні очікується сильний вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 15-20 м/с, а на заході та півночі пориви будуть ще потужнішими.

У північних районах Чернігівщини та Сумщини температура знизиться до +9…+12°C. Однак загальне похолодання ще попереду –13 березня в більшості регіонів України прогнозують +12…+18°C, а в центрі та на півдні місцями повітря прогріється до +18…+20°C.

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У Києві 12 березня сильного шторму не очікується, проте можливий поривчастий вітер із південного заходу.

Прогноз погоди від метеоролога

За даними синоптика Ігоря Кібальчича, у середу, 12 березня, у північних, центральних і західних областях можливі нетривалі невеликі дощі, а вдень у деяких районах заходу можуть пролунати грози.

На решті території країни значних опадів не очікується. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +5…+10 °C, вдень потеплішає до +13…+18 °C, а на Півдні та в Криму місцями досягне +20 °C.

Прогноз на 13 березня

У ніч на четвер, 13 березня, дощі прогнозуються в північних, західних і частково східних регіонах, а вдень вони пройдуть у південних областях, за винятком Криму. В інших районах істотних опадів не очікується. У нічні та ранкові години місцями можливий туман. Вітер буде слабкий, зі змінним напрямком, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °C, вдень підніметься до +14…+19 °C, у Криму місцями сягатиме +20…+23 °C.

Прогноз на 14 березня

У п’ятницю, 14 березня, на всій території країни спостерігатиметься нестабільна погода з короткочасними опадами, а в західних областях можливі грози. Вітер залишиться південно-західним, 5-10 м/с. Температура вночі очікується в межах +7…+12 °C, вдень потеплішає до +12…+17 °C, а в західних регіонах може опуститися до +7…+12 °C.

Прогноз погоди на вихідні

Погодні умови 15-16 березня не обіцяють значного покращення.

Субота, 15 березня принесе короткочасні дощі в окремих регіонах України, а на Лівобережжі вдень можливі грози. У нічні та ранкові години в деяких областях утвориться туман. Вітер буде змінного напрямку, швидкістю 3-8 м/с, місцями з поривами. Вночі температура опуститься до +5…+10 °C, а вдень повітря прогріється до +11…+16 °C. У західних і північних регіонах очікується прохолодніша погода: вночі -1…+4 °C, вдень +5…+10 °C.

Неділя, 16 березня розпочнеться з короткочасних дощів у південних, східних і західних областях. У денний час під впливом активного південного циклону у центральних, південних і західних регіонах пройдуть помірні, місцями сильні опади. Вітер буде слабким, 3-8 м/с. Вночі температура становитиме +5…+10 °C, вдень підніметься до +10…+15 °C. У північних і західних областях вночі можливе зниження температури до -2…+3 °C, вдень стовпчики термометрів покажуть +5…+10 °C.

Загальний прогноз на березень

Аналіз прогнозів різних метеосервісів вказує, що березень загалом буде теплим, без значних опадів, а про сніг можна забути до наступної зими. Проте протягом місяця можливі різкі перепади температури.

Очікується, що друга половина березня буде холоднішою за першу: циклон, що прийде з півночі, принесе похолодання до +5…+6 °C удень і -1…+2 °C уночі. Також варто готуватися до частих, хоч і незначних дощів. Справжнє потепління прогнозується ближче до початку квітня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що після весняного тепла в Україну знову прийдуть морози.

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