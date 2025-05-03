Україну залиє дощами: які області омине негода та де втримається суха погода

У більшості регіонів України найближчими днями періодично дощитиме. Таку погоду до нас принесуть атмосферні фронти.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму дописі на Facebook. "До кінця тижня атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі у західних, північних областях, подекуди в центральних", - зазначила вона.

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Діденко уточнила, що в Дніпропетровській області утримається суха погода. Також без опадів буде переважно на південному сході країни.

Раніше ми розповідали, що за даними синоптиків, холод відходить, але на літню погоду доведеться почекати.

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