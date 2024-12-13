'Укренерго' збільшило обсяг відключень світла через ракетну атаку: які графіки дають

У зв'язку з масованими ударами РФ по енергетичній інфраструктурі в Україні посилено відключення електроенергії, змінено графіки обмежень. Для деяких споживачів відключення триватимуть до 24:00.

"Від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими оновлюються графіки відключень на сьогодні", – йдеться в повідомленні. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко зазначив, що "Укренерго" наказало відключати три з шести черг споживачів через російську ракетну атаку.

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Графіки відключень:

Київ:

1 група: 13:00 – 17:00

2 група: 06:00 – 11:00, 13:00 – 17:00

3 група: 07:00 – 14:00, 16:00 – 20:00

4 група: 08:00 – 11:00, 16:00 – 20:00

5 група: 10:00 – 15:00, 19:00 – 22:00

6 група: 10:00 – 14:00

Київська область:

1 група: 08:00 – 10:00, 12:00 – 19:00, 21:00 – 24:00

2 група: 12:00 – 16:00, 21:00 – 24:00

3 група: 08:00 – 13:00, 15:00 – 19:00

4 група: 06:00 – 10:00, 15:00 – 22:00

5 група: 09:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

6 група: 09:00 – 13:00, 18:00 – 24:00

Одеська область:

1 група: 12:00 – 16:00

2 група: 06:00 – 11:00, 13:00 – 17:00

3 група: 07:00 – 10:00, 15:00 – 19:00

4 група: 07:00 – 14:00, 16:00 – 20:00

5 група: 09:00 – 13:00, 18:00 – 22:00

6 група: 10:00 – 14:00

Дніпропетровська область:

1 група: 13:00 – 20:00

2 група: 06:00 – 11:00, 13:00 – 17:00

3 група: 07:00 – 11:00, 16:00 – 20:00

4 група: 07:00 – 14:00, 16:00 – 20:00

5 група: 10:00 – 17:00, 19:00 – 22:00

6 група: 10:00 – 14:00, 19:00 – 22:00

Споживачів закликають стежити за оновленнями на офіційних сайтах обленерго.

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Нагадаємо, в "Укренерго" змінили приципи відключення світла.