Укргідроенерго: Каховська ГЕС повністю зруйнована, відновленню не підлягає

У ніч на 6 червня російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС, яка розташована неподалік Херсона. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано.

Як повідомили в Укргідроенерго, станція відновленню не підлягає. "За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів", – йдеться у повідомленні.

В Укргідроенерго зазначили, що станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.

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"Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники", – додали у відомстві.

Нагадаємо, через підрив росіянами Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки та оборони України.

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