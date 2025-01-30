'Укрпошта' суттєво зменшить термін доставки посилок Україною: який період обіцяють

З 3 лютого "Укрпошта" повністю переходить на автоматизовану обробку посилок, що дозволить скоротити строки доставки по Україні до одного дня.

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Як повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", вже з наступного понеділка всі посилки оброблятимуться на роботизованих лініях, а доставка відбуватиметься наступного дня.

За його словами, у 2024 році "Укрпошта" інвестувала понад 1 млрд грн власних коштів у модернізацію сортувальних центрів. Ці кошти спрямували на придбання обладнання у вітчизняних виробників.

Нагадаємо, "Укрпошта" запроваджує нові "невагомі" тарифи" на доставку посилок.

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